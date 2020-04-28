«التقنية العليا» تصنع أداة لدعم أجهزة التنفس الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

نجح فريق من كليات التقنية العليا، في تصميم وإنتاج وتصنيع أداة تدعم أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات وبمواصفات طبية عالية تمكن من استخدام جهاز التنفس الواحد لحالتين أو أكثر في ذات الوقت في الحالات الطارئة، بحيث يتم دعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات في مواجهة أية تحديات مستقبلية مع إمكانية إنتاج تصل إلى نحو ألف قطعة أسبوعياً وبتكلفة بسيطة.يذكر أن الأداة عبارة عن «موزع تهوية ثلاثي الأبعاد - 3D Ventilator Splitter» وعمل عليها فريق الكليات بهدف توفير هذا المنتج الطبي داخل الدولة وتم تخطيط وتصميم هذه الأداة الفاعلة ضمن المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة بالكليات وفضاءات الابتكار كمنتج يقدم أحد الحلول الفاعلة والتي تلبي احتياجات القطاع الصحي في الظروف الطارئة.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن دور كليات التقنية لا يقتصر على تقديم الخدمات التعليمية بل يمتد لدعم المجتمع والمساهمة في تقديم حلول فاعلة تلبي الاحتياجات الواقعية لمختلف القطاعات وخاصة في الظروف الاستثنائية.

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