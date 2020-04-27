وزارة التربية تطلق البرنامج المسائي "متيمعين"

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي ونشر ثقافة التعلّم والتطوير المستمر، قامت الوزارة بإطلاق البرنامج المسائي "متيمعين" وهو عبارة عن سلسة من اللقاءات والجلسات الرمضانية المباشرة المتنوعة والتي تتضمن موضوعات تخدم الأفراد والمجتمع.

الهدف العام:

فتح قنوات التواصل مع المجتمع المحلي لبناء ثقافة تربوية يتشارك فيها الجميع لتحقيق رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم.

وصف البرنامج:

تنظيم وتنفيذ لقاءات وورش مسائية وجلسات رمضانية عن بعد عبر انستجرام إدارة التدريب والتنمية المهنية وتستهدف موظفي الوزارة والمجتمع المحلي، لتقديم خدمات ثقافية وتربوية له. يقوم بتنفيذ الورش نخبة من الخبراء يتم اختيارهم بحسب محاور اللقاء

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز