«التربية» تعتمد خطة تقييم اختبارات الفصل الدراسي الثالث عن بعد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة تقييم اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي عن بعد، لطلبة المدارس الحكومية، والخاصة، التي تطبق المنهاج الوزاري، وذلك في سبع مواد، هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واعتمدت الوزارة مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، في امتحانات نهاية العام.

وأصدرت الوزارة دليلاً لكل مادة دراسية، يوضح طرق وآلية التقييم عن بعد، سواء للاختبارات القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بعد، وتطبيقهم للأنشطة المصاحبة.

ووفق الدليل فإن اختبار مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لنهاية العام يقتصر فقط على طلبة الثاني عشر، أما للصفوف من الأول إلى الحادي عشر بجميع المسارات، سوف تعتمد نتيجة الاختبار التكويني للمادة في هذه الصفوف، والتي تتضمن الاختبار القصير والمهمات الأدائية والكتابية للطالب، بحيث يُعد المعلم الاختبار القصير مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، مستخدماً منصة LMS، ويطبق الاختبار مرتين خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد أسئلة الاختبار الواحد على 10 مفردات، وتكون مدته 20 دقيقة، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يخضعون لاختبار تكويني بالضوابط نفسها، واختبار نهائي يكون مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويعتمد على نماذج متكافئة، وعدد الأسئلة فيه لا يزيد على 25 مفردة، وزمن الإجابة لا يزيد على 30 دقيقة، وأشار الدليل إلى أن الاختبار الختامي في مادة العلوم سيطبق على الطلبة من الصف الرابع حتى الثاني عشر، أما الصفوف من الأول حتى الثالث فتعتمد الاختبار تكويني.

وحددت الوزارة تسعة ضوابط للاختبار النهائي وهي: أن يقيس نواتج التعلم المباشر، وينفذ في نهاية الفصل الدراسي، وأن تأتي الأسئلة موضوعية، وأن يتراوح عدد الأسئلة بين 20 و25 في مختلف المواد، وأعدت ثلاثة نماذج مختلفة، ومتكافئة للامتحان الواحد، وألا يزيد على 30 دقيقة، وأن يكون الامتحان مركزياً، وترصد درجة التقييم 100 درجة.

وتهدف هذه الأدلة إلى أن تكون خريطة توضيحية للمدارس والمعلمين بكيفية التعامل مع تقييم الطلبة عن بعد، حيث من المقرر أن يخضع الطلبة للاختبار التكويني قريباً.

وتمثلت الضوابط في أهمية استخدام منصة LMS، وبناء التقييم من قبل المعلم، وعدد مرات تطبيقه تتراوح بين اثنتين وأربع مرات خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد الأسئلة على 10 مفردات في كل مرة، ويمكن إعادة الاختبار للطالب بسبب الغياب، ويكون زمن الاختبار 20 دقيقة.

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