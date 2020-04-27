مناقشة رسالة ماجستير عن بُعد بكلية القانون في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهدت كلية القانون بجامعة عجمان أوّل مناقشة لرسالة ماجستير عن بعد، تقدمت بها الطالبة إيمان جاسم الحمادي، والتي جاءت بعنوان «أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العامة - دراسة تطبيقية على دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة».

وقد تألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الحسين، أستاذ الإدارة العامة في كلية القانون بالجامعة- رئيساً ومشرفاً، والدكتور عبد السلام سالمي، أستاذ القانون العام بكلية القانون، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، كما حضر جلسة المناقشة كل من عميد الكلية الدكتور العروسي الشملالي، ورئيس قسم القانون العام الدكتور رياض صالح أبوالعطا.

وخلال مناقشتها، استعرضت الطالبة إيمان الحمادي أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الحكومية، وتحليل الواقع الراهن في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، من خلال دراسة ميدانية أجرتها الباحثة باستخدام المسح لآراء موظفي وعملاء الدائرة، لتتوصل في النهاية إلى مجموعة من التوصيات، التي ستسهم في دعم ما تقوم به الدائرة من جهود ضمن رؤية واضحة، للارتقاء بمستوى الجودة والتميز المؤسسي فيها.

وفي نهاية المناقشة، مُنحت الطالبة درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز.

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