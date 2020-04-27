1364 طالباً وطالبةً بمرحلة البكالوريوس في الجامعة القاسمية للامتحانات النهائية

المصدر: الشارقة - وام

بدأ 1364 طالباً وطالبةً بمرحلة البكالوريوس في الجامعة القاسمية أمس الامتحانات النهائية لفصل الربيع للعام الجامعي 2019 - 2020 - عن بعد والتي تستمر حتى العاشر من مايو المقبل.

وأوضح الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة أنّ الجامعة القاسمية اتخذت التدابير والإجراءات المطلوبة كافة لتسهيل سير الامتحانات النهائية للطلبة على جميع المستويات التقنية والأكاديمية وفق توجيهات وتعليمات الجهات المختصة.. مشيراً إلى أنّ إدارة الجامعة وجّهت عمادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة اتّباع الضوابط والتعليمات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلبة وضمان سير ونجاح الامتحانات الإلكترونية.

وأكد مدير الجامعة القاسمية أن الجامعة رفعت جهوزيتها مبكراً لهذه المرحلة المهمة من مراحل التعلم عن بعد من خلال استكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي وفق مستجدات الواقع ومتطلباته وتطبيق الاختبارات عن بعد بكفاءة عالية والاستعداد لإجرائها بمنتهى الدقة والشفافية للوصول إلى النجاح المطلوب الذي تنشده الجامعة وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة القاسمية.

وأشار إلى أنّ نتائج الامتحانات النهائية سيتم الإعلان عنها يوم الرابع عشر من مايو المقبل وسيمنح الطالب مدة خمسة أيام بعد ظهورها لاختيار نظام رصد درجاته في المساقات وفق خيارين ناجح/‏ غير ناجح أو بنظام النقاط المعمول به.

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