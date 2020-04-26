1364 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية بالجامعة القاسمية إلكترونيا غدا

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

يؤدي 1364 طالبا وطالبة في الجامعة القاسمية بالشارقة امتحاناتهم النهائية غدا لفصل الربيع للعام الجامعي 2019-2020 - عن بُعد اعتمادا على النظم الالكترونية وذلك بعد أن رفعت الجامعة جاهزيتها لتوفير منظومة متكاملة تمكن الطلبة من أداء الامتحانات بنجاح عال.

ومن المقرر أن يخضع كافة الطلاب والطالبات وكذلك من هم في مرحلة البكالوريوس لمنظومة الإمتحانات التي تتواصل حتى العاشر من مايو المقبل وفق التقويم الأكاديمي المعتمد سابقا من قبل إدارة الجامعة.

التزام

وتقام سلسلة الامتحانات التزاما من الجامعة في مواكبة رؤيتها لتحقيق أعلى معايير الجودة في تعليمها من خلال التعلم عن بعد ورفعها لمستوى الجاهزية في تنظيم الامتحانات المحوسبة الإلكترونية.

وقال الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة أنّ الجامعة القاسمية اتخذت كافة التدابير والإجراءات المطلوبة لتسهيل سير الامتحانات النهائية للطلبة على كافة المستويات التقنية والأكاديمية وفق توجيهات وتعليمات الجهات المختصة.. مشيرا إلى أنّ إدارة الجامعة وجّهت عمادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة اتّباع كافة الضوابط والتعليمات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلبة ولضمان سير ونجاح الامتحانات الإلكترونية وفق أفضل المعايير الأكاديمية.

جاهزية

وأكد مدير الجامعة القاسمية بأن الجامعة رفعت جاهزيتها مبكرا لهذه المرحلة الهامة من مراحل التعلم عن بعد من خلال استكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بحسب مستجدات الواقع ومتطلباته وفق تطبيق الاختبارات عن بعد بكفاءة عالية والاستعداد لإجرائها بمنتهى الدقة والشفافية للوصول إلى النجاح المطلوب الذي تنشده الجامعة وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة القاسمية.

نتائج

و أشار إلى أنّ نتائج الإمتحانات النهائية سيتم الإعلان عنها يوم الرابع عشر من مايو المقبل وسيمنح الطالب مدة خمسة أيام بعد ظهور النتائج لاختيار نظام رصد درجاته في المساقات وفق خيارين: (ناجح / غير ناجح) أو بنظام النقاط المعمول به حاليًا.

ودعا الدكتور رشاد سالم الطلبة لبذل الجهد والوقت في الإعداد للامتحانات متمنيا لهم النجاح و التفوق ليصبحوا خير سفراء لأوطانهم ونيل أعلى الدرجات العلمية.