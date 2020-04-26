2.5 مليون رسالة في مكتبات جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تحوي مكتبات جامعة الشارقة 2.5 مليون رسالة جامعية بالنص الكامل وباللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى أكثر من 100 ألف فيديو تعليمي والعديد من قواعد البيانات.

وتعد مكتبات جامعة الشارقة أحد أبرز العناصر الفاعلة في منظومتها التعليمية والاتصال العلمي، وأحد أهم وسائلها لإنتاج المعلومات، وحفظها، ونشرها، بالإضافة إلى دورها الحيوي في عملية التعلم الجامعي بصفة عامة، كما تعد الشريان الرئيس والعمود الفقري لعملية البحث العلمي، من خلال ما توفره من مصادر للمعلومات والعديد من الخدمات التي تدعم البحوث العلمية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن البيئة الإلكترونية فرضت نفسها على المكتبات الجامعية ما جعلها تقدم أدوارا جديدة تتماشى مع تطورات العصر، حيث أتاحت المصادر والموارد الإلكترونية إمكانية تسهيل تقديم خدماتها عن بعد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التعليمي للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس بطريقة فاعلة.

وأضاف إن مكتبات جامعة الشارقة تأسست مع تأسيس الجامعة عام 1997م لتكون حجر الأساس في العملية التعليمية لدعم التعليم والتعلم والبحث العلمي. وأوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم لم يعد الانتظام في الجامعات أو المؤسسات التعليمية هو الوسيلة الوحيدة التي تُمكن طالب العلم من الحصول على التعليم المناسب، وأصبح الطلبة والأساتذة يتلاقون في عالم افتراضي يحاكي الصفوف الدراسية.