جامعة الوصل تدشّن أولى فعالياتها الثقافية «عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، أن الجامعة وضعت برنامجاً ثقافياً يهدف إلى الاستفادة من تقنية التعلم عن بعد، وتنشيط الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية وزيادة تفاعل الطلبة مع أساتذتهم من خلال مشاركتهم في عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى زيادة إثراء مختلف جوانب المعرفة لدى الطلبة.

وقد بدأت أولى فعاليات هذا البرنامج بندوة رمضانية بمناسبة هذا الشهر الكريم، وذلك ضمن فعاليات أخرى يشملها البرنامج تتمثل في «مسابقة الإبداع الشعري»، «وبرنامج مهارات حياتية للشباب» .

والذي سيقدم بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومحاضرات توعية أخرى ستقام جميعها عن بُعد باستخدام برنامج «Teams».يذكر أن اللجنة الثقافية في جامعة الوصل نظمت أولى هذه الفعاليات مساء يوم الخميس الموافق 23/‏‏4/‏‏2020م بإقامة ندوة رمضانية عند بُعد باستخدام برنامج «Teams»، ألقاها الدكتور أحمد جاسم الراشد، والدكتور سلور إيشريتش.

تعريف

وافتتح الحديث في الندوة الدكتور أحمد جاسم الذي تحدث عن «مدرسة رمضان» وبدأ بتعريف الصيام، ثم تحدث عن الدروس التي نتعلمها من الصيام والتي من أهمها وأعظمها «التقوى»، و«الصبر» الذي قسمه إلى أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله بمجاهدة النفس، وصبر على معاصي الله والابتعاد عن المحرمات، وصبر على قضاء الله عز وجل.

كما تحدث عن «الإحسان والصدقة» ومضاعفة الأجر في رمضان، واختتم «بالاعتكاف» الذي هو حبس النفس على طاعة الله، ودعا إلى الالتزام بقراءة القرآن. ثم تحدث بعد ذلك الدكتور سلور إيشريتش، عن «القرآن وعلاقتنا به في رمضان» فهذا الشهر المبارك هو الذي أُنزل فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم أُنزل بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم.