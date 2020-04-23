جامعة خليفة تناقش قضايا تفشي «كورونا»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، محاضرة افتراضية عن بعد عبر الإنترنت ناقشت القضايا الأساسية المتعلقة بتفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، والتي تشمل أجهزة التنفس الاصطناعي في وحدات العناية الحثيثة، ألقاها الدكتور سيزار ستيفانيني مدير مركز الابتكار في الرعاية الصحية وأستاذ في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة.

وقال الدكتور سيزار ستيفانيني في بداية المحاضرة، وصل عدد الحالات الخطرة والمصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العالم حتى شهر أبريل الجاري إلى 54529 حالة حرجة لكل 100000 نسمة.

حيث تتطلب هذه الحالات العديد من وحدات العناية المركزة، وتمثل النسبة بين عدد أسرّة وحدة العناية المركزة في الدول النامية إلى عدد أسرّة العناية المركزة في العالم ككل (0.1 – 0.7)، حيث يبلغ عدد أسرّة العناية المركزة في الدول النامية أقل مما هو مطلوب.

وأضاف: يتوقع أن تُظهر العديد من الدول ذات الدخل المحدود حاجتها لأجهزة التنفس الاصطناعي حالما يتفشى فيها الوباء، حيث لم تسجل هذه الدول أية حالات إصابة بعد، وتعتبر أجهزة التنفس الاصطناعي أجهزة طبية تساهم في تعزيز قدرة المريض على التنفس، وتتكون من أنابيب زرقاء اللون ترتبط بجهاز.