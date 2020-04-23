«الإمارات الوطنية» تطلق حلقات تحفيظ القرآن عن بُعد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت مدارس الإمارات الوطنية الحلقات الافتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ القيم القرآنية لدى الطلبة، بما تتضمنه من اعتدال وتسامح ووسطية، مع إثراء رصيدهم المعرفي، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، كما تعكس جهود مدارس الإمارات الوطنية في تنفيذ برنامج تعليمي متكامل، يجمع بين المناهج الدراسية والأنشطة التثقيفية.

وأكد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن حلقات التحفيظ الافتراضية تُنظَّم تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية والمنظومة التربوية، وضمان استمرار التحصيل العلمي للطلبة في مختلف الظروف، وفق أرقى المعايير.

وأضاف: إن مدارس الإمارات الوطنية حريصة على تدريس الطلبة أفضل المناهج والمواد، ومواكبة المتغيرات ومواجهة شتى التحديات باقتدار ونجاح، إلى جانب صقل شخصية النشء واليافعين، لتكوين أجيال تتميّز بانتمائها الوطني والحضاري، وقادرة على حمل مشعل المستقبل بكفاءة، مثمناً التعاون المثمر مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

والتحق 400 طالب وطالبة، في العام الجاري، بالحلقات الافتراضية، التي تنظمها مدارس الإمارات الوطنية، موزعين على 32 حلقة.