توزيع الكتب لطلبة «الخاصة» في الشارقة مع مراعاة إجراءات الوقاية

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد عبد الله المرزوقي، مدير إدارة العمليات التربوية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشارقة، أنه تم مخاطبة المدارس الخاصة بالشارقة بضرورة توزيع الكتب الدراسية في الفصل الدراسي الأخير على طلبة المدارس الخاصة، مع مراعاة اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات ذات الصلة والالتزام بها تجنباً لانتقال عدوى فيروس «كورونا».

مشيراً إلى أنه في البداية كان هناك منع لتوزيع الكتب على مستوى الدولة، لكن بدأت الوزارة في التوزيع، وهناك كتب وزارية توزع للمدارس التي تتبع منهج الوزارة، ومدارس أخرى تتبع مناهج متعددة توزع عليها فقط المواد الإلزامية، وهي التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية وتصدر من الوزارة. ولفت إلى أن سبب التأخير في تسليم الكتب هو أن بعض المدارس تأخرت في استلام الكتب، ما أخر تسليمها للطلبة.

مخاطبة

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، رداً على متداخلة أفادت بأن إدارات بعض المدارس رفضت تسليمهم الكتب بناء على تعليمات هيئة التعليم الخاص بالشارقة، إضافة إلى صعوبة تصفح الكتاب المدرسي عبر منصة (ديوان) دون إنزال المادة، مبينا أن هناك شروطاً وضعت لإدارات المدارس في حال توزيع الكتب باتخاذ التدابير اللازمة التي وجهت بها الجهات المختصة، لافتاً إلى مخاطبة إدارات المدارس فيما يتعلق بالرسوم الدراسية بالتعامل بمرونة مع أولياء الأمور ومحاولة جدولة الرسوم، لأن بعضهم تأثر وتعثر نتيجة للظروف الصحية الحالية.

خصومات

وقال المرزوقي إن معظم المدارس تجاوبت مع أولياء الأمور وبعضها أقر خصومات أو أخرت الدفعات، أما فيما يتعلق برواتب المعلمين فإن وزارة التوطين والموارد البشرية فلها دور في ذلك، وتم مخاطبة المدارس بضرورة التواصل مع الهيئة في حال تخفيض الرواتب قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بذلك الشأن.

وأضاف: «تم توجيه إدارات المدارس بإرجاع رسوم المواصلات والتغذية، وبالاتفاق مع المدرسة وولي الأمر يمكن الاسترجاع ويحق لولي الأمر استرجاعها نقداً».