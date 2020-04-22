إقبال على معرض الوظائف الافتراضي بـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهد معرض الوظائف الافتراضي الأول في الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي عقد أول من أمس، مشاركة واسعة من 1706 من طلبة وخريجي الجامعة سنحت لهم الفرصة بالتواصل مع شركات إقليمية وعالمية بحثاً عن فرص التوظيف والتدريب عبر منصة رقمية.

وشملت الوظائف الشاغرة وفرص التدريب مجالات البيئة، والمالية، والمحاسبة، والهندسة، والتسويق، والاتصال الجماهيري والإعلام الرقمي، وإدارة الأعمال، والبناء، والبترول والغاز، والاقتصاد، والإعلان، والموارد البشرية، وتصميم الجرافيك، والعلاقات العامة، وتحرير الفيديو، والمواصلات، والعمل البنكي، والإحصاء، والعمارة وغيرها الكثير، وقد أعطى المعرض للطلبة والخريجين فرصة الجلوس لمقابلات وظيفية عبر الانترنت والتواصل مع 34 مؤسسة وشركة وطنية ومتعددة الجنسيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.