جامعة الإمارات تعتزم إنشاء مجمع للبحوث الرقمية

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت جامعة الإمارات أنها بصدد إنشاء مجمع علمي يعتبر من أهم وأحدث المشاريع والمختبرات البحثية الرقمية في المنطقة تحت مسمى «ديستريمت 4.0» لتطوير تقنيات فائقة سيكون لها دور في تغيير العالم في القرن الحادي والعشرين.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، أن المشروع يمثل جزءاً من استثمار استراتيجي تقوم به الجامعة بهدف استدامة البنية التحتية للأبحاث العلمية، وإدماج الثورة الصناعية الرابعة في المناهج التي يتلقاها طلبتها، ومن ثم في حياة الأفراد الذين يقطنون في دولة الإمارات، ويتجاوز في أهميته أهداف الجامعة في صيغتها المحلية، على اعتباره يستلهم صورة مصغرة من طموحات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في تعزيز البحث العلمي النوعي وخلق مجتمع المعرفة واقتصاد الوفرة الذي تسعى إليه الدولة.

مشروع كبير

وأشار الدكتور فادي النجار، أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات بالجامعة، إلى أن المركز يمثل واحداً من أكبر المشاريع التي تطلقها مؤسسة أكاديمية في الخليج العربي على الإطلاق ويتجاوز الحدود الأكاديمية التقليدية، وسيضم مختبراً للإنساليات (Robotics) والذكاء الاصطناعي، وآخر للتركيب والتصنيع، ومعملاً للتطبيقات البرمجية ومصنعاً رقمياً وسوف تحفل هذه المرافق بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا.

ويتولى إدارتها فرق بحثية من الباحثين بالجامعة لتقديم الدعم للمساقات التي يدرسها طلبة الجامعة، وبرامج التدريب المهني، وصولاً إلى التطبيقات التجارية التي سيتم استحداثها بالتعاون مع كبار شركاء الجامعة في القطاع الصناعي إذ سيكون «معمل التعلم» مفتوحاً ومتاحاً أمام الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والشركات لتقوم باستكشاف أفكارها الوليدة وتصنيع نماذج لها واختبار جدواها في حقول تتميز بدرجة عالية من الابتكار.