مواصلات الإمارات: تجديد 30 حافلة مدرسية بالربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت مواصلات الإمارات عن تمكن فريق عمل وحدة تجديد الحافلات التابعة لها من تجديد 30 حافلة متنوعة الأحجام تابعة لأسطولها في النقل المدرسي خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 17 حافلة كبيرة و13 حافلة صغيرة، مقارنةً بـ24 حافلة جرى تجديدها خلال الربع الأول من عام 2019.

وقال المهندس فاضل عطا الله، مدير التطوير الفني بمواصلات الإمارات، إن النتائج المحققة تعكس تطور عمل الوحدة التي أطلقت في شهر مارس من عام 2018، إذ تؤكد نتائج الأعمال تحقيق نمو سنوي بمعدل 25% بالمقارنة بعدد الحافلات التي جرى تجديدها خلال المدة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن المشروع يحقق عوائد استثمارية وبيئية مهمة.

حيث أكدت النتائج المالية تحقيق وفر ملموس مقارنة بشراء حافلة جديدة، لا سيما أن العمر الافتراضي لها بعد أعمال المعالجة يصل إلى 8 سنوات حسب نوع المعالجة، أما على المستوى البيئي فتتجلى العوائد في الحدّ من الانبعاثات الملوثة للبيئة بسبب أعمال عُمرة المحرك.