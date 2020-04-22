«التربية» تعتمد منصة إلكترونية لتوظيفها في العملية التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم المنصة التعليمية McGraw-Hill ConnectED لتوظيفها في العملية التعليمية الإلكترونية.

وتعد المنصة نظاماً أساسياً لتكنولوجيا التعلم مصممةً لتحسين تعلم الطلاب، وتوفير الوقت لتبسيط إدارة الدورة التدريبية الخاصة بالمتعلمين، وتوفر هذه المنصة العديد من المصادر التعليمية الخاصة بمواد العلوم والرياضيات لمختلف المراحل الدراسية.

وقامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء حساب للمعلمين على المنصة يرتبط بحساب بوابة التعلم الذكي LMS، يمكّن المعلم من الحصول على مصادر لعدة مواد وهي: العلوم العامة للصفوف من 1 إلى 8، والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا للصفوف من 9 إلى 12، والرياضيات للصفوف من الروضة إلى 5، الإنجليزية للصفوف من الروضة إلى 6.

وتم تفعيل خاصية الدخول التلقائي للمنصة لجميع المعلمين في وزارة التربية والتعليم لتسهيل حصولهم على المصادر التعليمية الخاصة بالمنصة، وتظهر المنصة الواجهة الرئيسية جميع المصادر المتوفرة حالياً، والتي تشمل مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، وتوفر المنصة مناهج متعددة المصادر، وتقدم نماذج لتحقيق نواتج التعلم.