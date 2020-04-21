الإمارات.. منظومة التعلم عن بعد تتفوق على الأزمات

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً لمنظومة التعلم عن بعد ، بفضل الرؤية الحكومية والجاهزية الشبكية ، التي تجلت مع بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لتجنيب المجتمع مخاطر «كوفيد ـ 19".

وبعد انقضاء فترة على تطبيق " منظومة التعلم عن بُعد " هناك العديد من التفاصيل التي تربط أولياء الأمور في هذه الفترة بأبنائهم الطلبة لنجاح العملية التعليمية والوصول إلى النتائج الايجابية بهدف تحقيق استفادة تعليمية قصوى للطلبة.

وفى هذا الاطار التقت وكالة انباء الامارات " وام " بأولياء الأمور والطلبة لإبراز مدى فاعلية المبادرة واستعراض الإيجابيات التي تساعد في رسم غدٍ أفضل لمنظومتنا التعليمية حيث أكدوا أن قرار التعلم عن بعد يصب في مصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي .

وفى لقاء مع اولياء الطلبة قالت ليلى الحمادي ان تطبيق منظومة التعليم عن بعد حقق آمالا كثيرة لأولياء الأمور بسير العملية التعليمية وعدم تأثرها بأية ظرف خارجي يعرقل مسيرتها وأنه لا يوجد ما يعرقل تخرج أبنائهم من الجامعة أو إكمال عامهم الدراسي بكل سهولة ويسر في ظل توفر الخدمات الذكية التي تيسر وتسهل سير العملية التعليمية .

وترى عائشة الحساني أن التعلم عن بعد يضمن للطالب استمرار التعليم واكتساب العلم في أي ظرف طارئ ويضمن حقوق الطلبة في تحقيق حلمهم المهني بعد انتهاء الازمات فيما اكدت عفرة الحساني أم لطالبتين في المرحلة الجامعية أن لا ضياع للوقت مع التعلم عن بعد وأن الطالب بمقدوره الرجوع إلى المادة ومراجعتها في أي وقت ، ولا خوف طالما نحن في ايد أمينة تسهر من أجل أبنائنا وتخطط لمستقبلهم وتمنحهم الأمان الدراسي .

كما أتفقت أم عبدالله الحساني مع جميلة المنصوري بأن التعلم عن بعد ظاهرة جديدة علينا حتمتها الظروف ولكن لم نجد الصعوبة في تلقيها بسبب تعاملنا مع الاجهزة الذكية وقدرة أبنائنا على استيعاب كل جديد مما سهل علينا التعامل مع هذا الظرف .

ولفتت سلمى سعيد ولية أمر أن منظومة التعلم عن بعد جعلت أبنائنا قادرين على كسب المهارات والتحصيل العلمي بشكل أكبر نظراً لتركيز الطلبة على العملية التعليمية وعدم انشغالهم بغيرها فهي تجعل الطالب معتمداً كلياً على نفسه كما وفرت عليه الجهد والوقت الكبير.

وقالت روضة العامري ولية أمر انه لا يمكن في هذا الوقت أن ننكر فضل التعلم عن بعد في صقل المهارات الشخصية للطالب وهو ما يمكنه من الاستفادة منها في جميع مجالات حياته كما يزيد التعلم عن بعد من ثقافته ويطور قدراته العقلية .

وقالت حصه الراشدي ربة منزل أن الطلاب تابعوا مع نظام التعليم عن بعد محاضراتهم الدراسية في مواعيد ثابتة فيما قال محمد النيادي ولي أمر أن المجتمع الاماراتي في سباق مع الزمن في التفوق العلمي والعملي مؤكدا ان منظومة التعلم عن بعد هي الطريق السديد الذي وفرته حكومتنا لأبنائنا لسير العملية التعليمية.

وذكر مترف الشامسي أنها فرصة لنشكر حكومتنا وقادتنا ومسؤولينا على جهودهم التي أثمرت اليوم وبفضل الرؤية الحكيمة لقادتنا لم يختل التعليم لدينا ولن نقف مكتوفي الايدي في وجه الصعاب ما دامت حكومتنا الرشيدة سباقة في خدمة الوطن والمواطن ، اليوم وعند تطبيق منظومة التعلم عن بعد اتضح لنا أن الذي ينظر للبعيد لا يقع وان بناء المستقبل واجب وطني لتحدي الصعاب ومواجهة التحديات وبفضل الاستراتيجية المستقبلية والبنية التحتية المؤهلة في هذه الظروف نجحت منظومة التعلم عن بعد في استمرار التعليم والتعلم في الدولة ، فقد قامت دولة الامارات بتطبيق الحكومة الذكية منذ عدة سنوات لتسهيل المعاملات للمواطن والمقيم وانجازها بالطرق الاسرع فلا جديد في ذلك بأن نرى السهولة في تطبيق هذه التقنيات الذكية لتنفيذ واستمرار العملية التعليمية .

وأشاد طلبة جامعيون بتطبيق منظومة التعلم عن بعد لما لها الأثر الإيجابي في متابعة واستمرار العملية التعليمية في ظل التدابير الاحترازية التي تعتمدها المؤسسات التعليمية لإحتواء انتشار عدوى " كوفيد 19 " .

وترى ميره الشامسي طالبة جامعية أن تجربة التعلم عن بعد هي تجربة مفيدة جعلتها قادرة على الاستمرار لتكملت تخصصها الدراسي ولم تعرقل مسار العام الدراسي لديها وترى أن الدولة تبذل من الجهد والوقت في سبيل الخير والصلاح لشعبها وحفاظا على مسيرة أبنائها الطلبة لأن العلم سلاح المستقبل وبه تتقدم الأمم .

كما رأت مريم الحساني ان هذه التجربة ناجحة جدا جعلت التركيز في الدراسة بشكل أفضل واختصرت الوقت والجهد ووفرت الراحة والتركيز وأوجدت الحلول للجميع في التواصل مع الجامعات والمدارس بكل راحة وسهولة فيما يرى الطالب محمد الحساني أن ارتباط الطالب بالشبكة العنكبوتية جعله يخوض فالبحث والقراءة للبحث والاطلاع على ما هو مفيد لوقته وعلمه .

وثمن الطالب مبارك العامري فكرة التعلم عند بعد لأنها جعلته أقرب لأهله واستغلال وقته فيما قال محمد الأحبابي ان هذه الخدمة منحته الوقت و الفرصة بينما اكد محمد الشامسي طالب جامعي أهمية التعلم عن بعد حيث عززت منظومة التعلم عن بعد الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب وجعلتهم أكثر أعتمادا على أنفسهم .

وقالت عائشة الحساني ان الدراسة عن بعد زادت حس المسؤولية والاعتماد على النفس كليا فيما قال عبدالله الحساني ان الخاصية ساعدتهم كثيرا في فهم واستيعاب المحاضرات عند تكرار الاستماع إليها بكل مرونة وسلاسة .

ويعتقد حمد الجابري أن منظومة التعلم مكنته من التركيز مع المحاضرات فيما ترى ميره الشامسي أن التعليم عن بعد زايد من تركيزهم للمحاضرات.a