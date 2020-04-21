«حمدان الذكية» تشارك منظمات دولية في دعم التعليم بأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

انضمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» إلى كوكبة من أبرز المنظمات والمؤسسات التعليمية الدولية وكبرى شركات التكنولوجيا في ندوة أقيمت مؤخراً عبر الإنترنت لمناقشة كيفية تعزيز المساهمة البنّاءة في إنجاح جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في دعم التعليم في القارة الأفريقية.

وجاء انعقاد الندوة الإلكترونية في وقت يشهد خلاله العالم انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي يفرض تحديات جمّة على التعليم، ولا سيّما في أفريقيا التي تفتقر للبنية التحتية التعليمية المتقدمة.

وأقيمت الندوة بالشراكة مع «معهد يونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم» و«مكتب يونسكو في نيروبي» (المكتب الإقليمي ليونسكو في شرق أفريقيا) و«معهد يونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا»، وسط الإجماع على أهمية استكشاف آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع مشتركة تصب في خدمة التطلعات الرامية إلى توفير التعليم النوعي في أفريقيا لتأهيل أجيال جديدة قادرة على استثمار طاقاتها الكامنة في بناء غدٍ أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً.

وانضم الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، إلى كبار الشخصيات المشاركة من نخبة المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التعليم والاتصال والتكنولوجيا، وعلى رأسهم آن تيريز، رئيسة المكتب الإقليمي ليونسكو في نيروبي؛ والبروفيسور تاو زان، مدير «معهد يونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم».

وتشانغ وي تشين، الأمين العام لـ«اللجنة الوطنية الصينية بيونسكو»؛ ويوميكو يوكوزكي، رئيسة «معهد يونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا»؛ وآشا كانوار، الرئيس والمدير التنفيذي لـمنظمة «الكومنولث للتعلّم».

حيث جرى تبني خطة عمل أولية لدعم القارة الأفريقية من خلال عقد سلسلة من الندوات الإلكترونية على المستويات المحلية والإقليمية وتوفير موارد تعليمية عبر الإنترنت من أبرز المؤسسات الرائدة، مثل «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«هواوي» و«فيسبوك» و«كورسيرا» و«الكومنولث للتعلّم» و«ويدونغ» و«معهد يونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا».

واتفق الحضور على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في سبيل نشر ثقافة التعليم الذكي، مع الإعلان عن توفير منصات للتعليم والتدريب والاتصال من «جوجل» و«فيسبوك» وإطلاق قناة تلفزيونية مخصصة لدعم التعليم باعتباره السبيل الأمثل للنهوض بالأمم.

تطوير

وشدّد الدكتور منصور العور على التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» وضع تجاربها الرائدة في خدمة مسيرة تطوير التعليم في أفريقيا، مؤكداً عزمها على تنظيم ندوات تدريبية إلكترونية مجانية لأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية في المدارس والجامعات الأفريقية المرشحة من قبل «يونسكو»، استكمالاً للنجاح العربي والعالمي الذي حظيت به مؤخراً دورة «كيف تصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة؟» و«كيف تصمّم درساً إلكترونياً في 24 ساعة؟» بعد إطلاقها بخمس لغات وبمشاركة أكثر من 110 آلاف منتسب من مُختلف أنحاء العالم، مع إصدار أكثر من 92 ألف شهادة.

في خطوة متقدمة باتجاه توفير الأدوات اللازمة لتسخير وتطويع التكنولوجيا الذكية في توفير التعليم للجميع بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. ودعا العور إلى توحيد الجهود الدولية للاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر التدريسية في أفريقيا، باعتبارها حجر الأساس لتوفير موارد تعليمية ومعرفية حديثة تحفز الأجيال الجديدة على الإبداع والابتكار لمواكبة التحولات المتلاحقة للقرن الحادي والعشرين، معلناً عزم «جامعة حمدان بن محمد الذكية» على تخصيص ندوات إلكترونية للارتقاء بالقدرات ذات الصلة بإدارة الجودة والتميز والتعليم الذكي الذي أثبت بأنه عصب التطوير المستقبلي.

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