٢٣ أبريل الموعد الأخير للتقديم على مساعدات أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية-معاً عن اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم اللازم لأولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الاوضاع الصحية والاقتصادية الحالية من خلال برنامجها "معاً نحن بخير"، وذلك للحصول على مساعدة في دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية. وفق شروط محددة بأن تكون رسوم الدراسة السنوية في المدرسة الخاصة تقل عن 20 ألف درهم، أو للآباء الذين فقدو عملهم نتيجة الوضع الحالي.

ويستطيع أولياء الأمور ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على الدعم الاتصال، خلال الأربعة أيام المتبقية، بخط المساعدة المجاني على الرقم (800-3088) أو عن طريق الموقع الاكتروني (togetherwearegood.ae). وآخر موعد لاستلام الطلبات الخميس الموافق 23 أبريل 2020.

وستقدم مساعدات دفع رسوم المدارس من المساهمات المالية الواردة لبرنامج "معاً نحن بخير"، بالإضافة لتوفير المعدات الأساسية للطلاب للدراسة عن بعد مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وذلك في إطار التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK).

ويعد التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي خير مثال على التماسك والتلاحم الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات في أبوظبي لدعم برنامج "معاً نحن بخير"، لتتضاعف بذلك الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.