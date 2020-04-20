5 برامج لرصد أداء طلبة الجامعات خلال فترة الاختبارات و التقييم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي،بأن وزارة التربية والتعليم حددت 5 برامج لرصد أداء الطلبة خلال فترة الاختبارات وتقديم المشاريع، بهدف التحقق من أداء كل طالب في تقديم الاختبار أو المشروع للتأكد من عدم تدخل أحد غيره للمساعدة، لافتاً إلى أن التقييم إلزامي للطلبة كافة، وعلى المؤسسات التعليمية اختيار طريقة التقييم وفقا للملائم لها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة عن بعد، أمس، موضحًا معاليه أن هناك تنسيق بين التعليم العام و العالي بشأن قبول خريجي المرحلة الثانوية في الجامعات، في ظل إلغاء اختبارات دولية هذا العام، وتأجيل الاختبارات الوطنية امسات، على أن تحدد لها مواعيد اخري للاكتفاء بها للقبول الجامعي.

وأكد أن ما حققته دولة الإمارات في مجال التعليم عن بعد يأتي ثمرة جهود الدولة في الاستثمار في المستقبل والتكنولوجيا، إذ اتخذت الدولة قراراً بتقديم إجازة الربيع لمدة أسبوعين بهدف تأهيل الكاد الأكاديمي والفني للتحول إلى التعليم عن بعد، وكانت التجربة متميزة، خصوصاً في التعليم العالي لأن الطلبة في هذه المرحلة التعليمية أكثر نضوجاً.

وذكر أن نظام الكتاب المفتوح معتمد ضمن وسائل الاختبارات، ولكن هناك إجراءات على الاستاذ الجامعي اتباعها للتأكد من عدم لجوء الطالب لمن يساعده في الاختبار أهمها الاطلاع على الملف الخاص بالطالب و درجاته في الفصل السابق للوقوف على مستواه الحقيقي.

وأشار الفلاسي إلى أنه تم تمديد فترة انسحاب الطالب من التخصص الذي يدرسه حتى قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوع.

ولفت إلى أن الوزارة أجرت مسحاً ميدانياً للمواد التي تم تحويلها إلى إلكترونية، للوقوف على تطبيق التعليم عن بعد بالشكل المطلوب والذي يحقق المستهدفات التعليمية، متابعاً: "تجري الوزارة تقييماً للجانب الإلكتروني الذي تنفذه الجامعات".

حول التدريب المهني، قال الفلاسي: "إن الوزارة اتخذت إجراءات عدة في مجال التدريب المهني لصالح الطالب والكادر المهني في الجامعات، وشكلنا فريق لكل تخصص لضمان تنفيذ التدريب المهني عن بعد"، منوهاً بأن بعض الطلبة أجلوا التدريب المهني المؤهل للتخرج.

وأوضح أن الوزارة سمحت، حسب التشريعات، أن تتحول إلى إلكترونية، سواء بنسبة 25% أو 100% دون الرجوع إليها.