تصنيف عالمي جديد لجامعة عجمان من بريطانيا

المصدر: عجمان - البيان

حازت جامعة عجمان على تصنيف عالمي جديد وضعها ضمن ست مؤسسات تعليم عالٍ في العالم بحصولها على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) في المملكة المتحدة منذ إطلاق البرنامج الدولي في نوفمبر 2019.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن الفضل في تحقيق هذا الإنجاز يعود لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ورئيس مجلس أمناء الجامعة، التي كانت المحرك والدافع لرؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية والتي أسهمت في تعزيز مكانتها لتكون في مصاف أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي والعالم».