«عبد الله الغرير للتعليم» تقدم منحاً دراسية لـ58 طالباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عن تقديم منحٍ دراسية كاملة لـ58 طالباً من العالم العربي، من ذوي الدخل المحدود، من أجل متابعة دراساتهم في درجة الماجستير في جامعة ولاية أريزونا، وذلك في إطار برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح.

وجاء اختيار هؤلاء الطلاب استناداً إلى درجة استحقاقهم ومدى حاجتهم إلى المساعدة، وذلك من ضمن مجموعة كبيرة من المتقدمين للمنحة، وهم يمثلون جنسيّات متعدّدة من العالم العربي، بما فيها مصر، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن.

واللافت أن 14% من هؤلاء الطلاب الطموحين هم من الشباب العرب اللاجئين أو المتأثرين بالنزاعات، الذين تتراجع فرصهم يوماً بعد يوم لمتابعة تعليمهم الجامعي.

وفي هذا الإطار، تلقّى محمد جوليد، وهو شاب من الجالية الصومالية، يعمل في ميديكلينيك بالإمارات، منحة دراسية ليتابع شهادة الماجستير في الإدارة الصحية الدولية في جامعة ولاية أريزونا.