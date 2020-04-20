«التربية» تحدد 5 خطوات لاستلام ولي الأمر للكتب المدرسية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت ‏وزارة التربية والتعليم ‏آلية توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، والتي تتضمن خمس خطوات على أولياء الأمور الالتزام بها، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل الوقاية من فيروس ‏«كورونا» المستجد.

‏وبادرت كل مدرسة بوضع خطة لضمان توزيع الكتب من خلال تحديد الوقت المناسب لعملية التسليم، وتمثلت ‏الخطوات فيها بالالتزام بالوقت والتاريخ المحدد حسب الجدول الذي وضعته المدرسة، ومن ثم الدخول من الباب الرئيسي في المركبة فقط، والالتزام بالتعليمات والمصادر الرسمية، وحضور ولي الأمر فقط دون الطالب، والالتزام بلبس الكمامة والقفازات، وتسليم صورة من هوية الطالب، ومن ثم تسليم ورقة بيانات الطالب من حيث الصف والشعبة، وعليه أن يفتح صندوق المركبة الخلفي وعدم النزول من المركبة، ‏وأخيراً يتم وضع الكتب داخل المركبة من قبل أحد المشرفين بالمدرسة، وعلى ولي الأمر مغادرة المدرسة مباشرة.

إجراءات

وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت إجراءات تضمن سلامة وصول الكتب معقمة لأولياء الأمور، وهي تعقيم الكتب من قبل شركات خاصة في المخازن، مطالبة من يتعامل مع الكتب من أفراد المجتمع بارتداء القفازات احتياطاً، ويتم استلامها في المدرسة من قبل شخص واحد فقط قد يكون حارس المدرسة، بحيث تحدد المدارس مواعيد لذوي الطلبة الذين يحضرون بالسيارات في المدرسة لاستلام الكتب على عدة أيام وأوقات مختلفة من اليوم.

وشددت الوزارة على أهمية وضع الكتب التي يتم استلامها في الشمس لمدة 48 ساعة متواصلة، وتولت المدارس فرز وتصنيف الكتب لكل طالب في المدرسة بالتعاون مع السكرتارية وبعض المعلمين من ذات المنطقة تحت إشراف الإدارة، وطلبت الوزارة من المدارس وضع خطة ونظام يعتمد على استغلال المساحات الواسعة في المدرسة، والمعلمين بدون نصاب أو أنصبة قليلة جداً والإداريين، فضلاً عن وضع قواعد متعارف عليها منعاً للزحام وعدم التقارب، وآلية التسليم والاستلام والتخلص من الأكياس والكراتين، والنظافة بالماء والصابون بعد عمليتي التسليم والاستلام، والمسافة الآمنة، وتغطية الأنف والحلق بالكمامات، والتنسيق مع الأمن المدرسي للحراسة.