إطلاق منصتين تعليميتين لجميع المناهج الدراسية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصتي Tigtag وMatific لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، وتضم المنصات المناهج الدراسية كافة التي تطبقها الوزارة لتقديم حلول تعليمية عبر بوابة التعلم الذكي وتضم آلاف المقاطع التعليمية التفاعلية.

وتوفر منصة Tigtag العديد من المصادر التعليمية الخاصة بمادة العلوم فيما توفر منصة Matific أكثر من 2000 فيديو تعليمي باللغتين العربية والإنجليزية التي تستهدف منهج الرياضيات وتقدم تجربة تعلم باللعب وتم تصميم matific من قبل أخصائيين تربويين من أجل تسهيل التدريس والتعليم للمفاهيم الرياضية لطلبة المدارس الابتدائية وتدعم سيطرة الطلبة الرياضية من خلال أسلوب ممتع ويتحدى الفكر.

وتعتبر منصة Tigtag من أهم المصادر العلمية التعليمية لمادة العلوم لإثراء متطلبات المنهج الدراسي وتوسيع مدارك الطلبة، حيث تقدم Tigtag مجموعة من الأفلام التعليمية والخطط الدرسية والأنشطة والاختبارات وكل ما تحتاجه لتدريس العلوم، فيما تقوم منصة matific بصقل الفهم التصوّري في الرياضيات متخطية حواجز اللغة متفوقة على التضاريس الكامنة في التعليم التكنولوجي وتشجّع على نمو الفكر الرياضي في الصف لتكمل جو التعليم وتسمح بإرشاد وتيسير التعليم.

وتعد منصة matific صديقة للمستخدم، وتضع الطلبة في مواجهة تحديات، وتشركهم في فعاليات تعليم صفيّة متنوعة وتساعد المعلم في إعداد خطط تعليم مخصصة للصف، ومراقبة تقدم الطلبة، أو اختيار برامج مخصصة بشكل تلقائي من أجل تعليم موجّه بشكل شخصي،وتسهل منصة Tigtag استخدام أدوات الوسائط المتعددة في التعليم وتسهم في تحقيق التعليم المتمايز للطلبة وتساعد في التعليم المتمركز حول الطالب، أما في منصة matific يتم تشجيع الطلبة على العمل بوتيرتهم الخاصة واستيعاب ما يتعلمونه .