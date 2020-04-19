التربية تعتمد خطة دراسية مخففة تماشيا مع رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، خطة دراسية، مخففة، تماشيا مع شهر رمضان المبارك، ومراعاةً لوضع الطلبة وأولياء أمورهم، إذ بموجبها تم تقليل مدة الحصة الدراسية إلى 30 دقيقة وتخفيض أعداد الحصص الدراسية أسبوعيا.

وفقا للخطة، قامت الوزارة بتعديل مواقيت اليوم الدراسي، لتكون أكثر ملاءمة، حيث يبدأ اليوم الدراسي للحلقتين الثانية والثالثة في تمام الساعة 11:15 صباحاً، وينتهي حوالي الساعة 2:30 ظهراً يتخلله استراحة للطلبة بعد الحصة الثانية لتأدية الصلاة.

أما في الحلقة الأولى فعمدت الوزارة على بدء اليوم الدراسي متأخراً مراعاةً لأولياء الأمور ولضمان توفر الدعم اللازم من ولي الأمر للطلبة حيث تبدأ الحصة الأولى في تمام حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً وتنتهي الحصة الثالثة والأخيرة في حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهراً.