كليات التقنية تحصد جائزة الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي

المصدر: أبوظبي - وام

حققت كليات التقنية العليا إنجازاً دولياً جديداً بحصولها على جائزة الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة «QAA» وذلك لمدة خمس سنوات حتى العام 2025.

جاء الاستحقاق في أعقاب إجراء الوكالة العريقة في مجال ضمان الجودة عمليات المراجعة للكليات وفق المعايير والضوابط الأوروبية ESG 2015 حيث إن رسالة كليات التقنية المتميزة بالتعليم التطبيقي تتوافق مع رسالة الوكالة البريطانية المتمثلة في منح الطلبة المهارات اللازمة بصرامة عالية تتناسب مع المعايير العالمية التطبيقية والمهنية.

وعبر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا عن فخره بهذا الانجاز العالمي الذي حققته كليات التقنية مؤكدا أنه لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة ورؤاها التي وضعت التعليم في قمة الأولويات.

وقال معاليه:إن هذا الإنجاز سيكون دافعاً لها نحو مزيد من الاجتهاد الذي يدعم جهود الاعتماد المؤسسي العالمي ويزيد من تميزها كمؤسسة تعليم عالٍ تركز على التعليم التطبيقي والاحترافي بما ينعكس دوماً على مخرجاتنا من الكفاءات الإماراتية التي نسعى لتمكينها من مهارات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية لتكون قادرة على الإنتاج والإبداع والمنافسة.

سعادة

من جانبه عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن سعادته بهذا الإنجاز الدولي الجديد للكليات بحصولها على جائزة الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة «QAA».. مشيرا إلى أن الإنجاز تأكيد جديد على مستوى الجودة التي تتمتع بها منظومة التعليم في الكليات على المستويات كافة المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والخدمات والبرامج وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والمخرجات التعليمية.

وأوضح أن كليات التقنية تحرص على المشاركة في مثل هذه الجوائز العالمية خاصة تلك التي لديها معايير واهتمام على مستوى التعليم التطبيقي والمهني بما يدعم جهود الكليات في التقييم وقياس مستوى جودة الأداء وفق المقاييس العالمية.. مشيرا إلى حصول الكليات في يناير الماضي على الجائزة العالمية للجودة من المجلس العالمي للاعتماد الأكاديمي «CHEA» لتصبح أول مؤسسة تعليم عالي تحصل على هذه الجائزة على مستوى العالم العربي والتي يمنحها أعرق مجلس للاعتماد الأكاديمي والذي يضم مجموعة الجودة العالمية.

6 جامعات

حصلت على الجائزة ست جامعات حول العالم خارج المملكة المتحدة من بينها كليات التقنية العليا والتي تمثل واحدة من ثلاث جامعات فائزة على مستوى الشرق الأوسط بعدما نجحت الكليات في الوفاء بالمعايير المطلوبة بما يدعم حضورها العالمي ضمن مؤسسات التعليم وخاصة التطبيقية.