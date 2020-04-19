7 مشاريع استعرضها طلاب «أمريكية دبي» ضمن «حاضنات الجامعات»

المصدر: دبي - البيان

استعرض طلاب الجامعة الأمريكية في دبي، 7 مشاريع مبتكرة، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج حاضنات الجامعات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتوظيف الموارد والطاقات، لمواصلة تعزيز مسيرة التعليم، وبناء مهارات رواد المستقبل، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات، وخاصة الصحية منها، في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

يأتي ذلك تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كما وردت في البند السادس من وثيقة الخمسين، بتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. ويهدف برنامج حاضنات الجامعات، إلى تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في دبي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية، بهدف تطوير منهج تعليمي يمكّن طلاب الجامعات من مهارات ريادة الأعمال.

مشاريع مبتكرة

وعمل الطلاب المشاركون على تطوير مشاريعهم، بإشراف مجموعة من الخبراء، خلال الأسابيع الماضية، باستخدام أنظمة الاتصال الحديثة عبر الإنترنت، وتشمل هذه المشاريع: «معرض الفن الأفريقي الرقمي»، و«تطبيق حافلات النقل للطلبة»، و«مولد الطاقة الشمسية المحمول»، وتطبيق «كونيكت» الرقمي، الذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين الشركات والطلبة، ومشروع تطبيق رقمي، يربط الجمهور بالأطباء والصيدليات، ومشروع لتطوير ملابس تحوي على بالونات تحمي سائقي الدراجات من الحوادث، ومشروع مكواة الشعر من السيراميك، للاستخدام مرة واحدة.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المشاريع، هي أولى مخرجات برنامج حاضنات الجامعات، وخطوة تحفيزية نحو المستقبل في تحقيق أهداف البرنامج في تشجيع روح الابتكار، وتمكين طلاب الجامعات من مهارات ريادة الأعمال، بالاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف: «مؤسسة دبي للمستقبل، ملتزمة بدعم جهود تعزيز مسيرة القطاع التعليمي في دبي ودولة الإمارات عموماً، وتفعيل دوره، بما يحقق التواؤم والتكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، التي تتصف بالديناميكية والتغير المستمر، من خلال تبني مناهج تعليمية مبتكرة، تعزز المعرفة لدى طلاب الجامعات، وتتيح لهم الاطلاع على الممارسات العالمية الرائدة، وفهم وسائل تطوير المشاريع ونماذج الأعمال، وتزويدهم بأدوات قيادة مستقبل القطاعات المختلفة واستشراف المستقبل».

عرض افتراضي

من جهتها، قالت الدكتورة صابرينا جوزيف العميدة ورئيسة الهيئة الأكاديمية في الجامعة الأمريكية بدبي: «تماشياً مع التزامها الثابت بدعم الطلاب والتعلم المبتكر، تعاونت الجامعة الأمريكية في دبي، مع مؤسسة دبي للمستقبل، والعديد من الخبراء والمتخصصين، في إطلاق أول عرض افتراضي في دولة الإمارات، لتقديم 7 مشاريع طلابية في ريادة الأعمال، في خطوة تؤكد حرصنا على مواصلة التعليم دون انقطاع في هذه المرحلة، عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتمكين الشباب، وبناء الجسور بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والمتخصصة، وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب».

وقالت شما بن طوق مدير مشروع «برنامج حاضنات الجامعات» في مؤسسة دبي للمستقبل، إن البرنامج سيواصل خلال الفترة المقبلة شراكته مع مختلف الجامعات لتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب.