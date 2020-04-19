كلية الآداب بجامعة الشارقة تناقش 33 بحثاً علمياً

المصدر: الشارقة – البيان

عقدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة ملتقاها العلمي الإلكتروني للبحوث والدراسات، بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا من مختلف البرامج في الكلية، وذلك من خلال 4 جلسات متزامنة عبر منصة الفيديو وتحت رعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.

ويهدف الملتقى، الذي قدم من خلاله أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه من مختلف البرامج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 33 بحثاً علمياً، تعمل على تعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية في الكلية من خلال توفير منصة علمية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لعرض نتاجهم في البحث العلمي لهذا العام، وتطوير جودة الأداء البحثي لطلبة الدراسات العليا من خلال إجراء حوار تفاعلي حول ما يقدمونه من أبحاث وصقل مهارتهم في عرض آرائهم والدفاع عنها.