«أمريكية الشارقة» تعرّف الطلبة ببرامجها افتراضياً

المصدر: الشارقة - البيان

أتاحت الجامعة الأمريكية في الشارقة ومن خلال معرض يونيفر الافتراضي للتعليم العالي للطلبة الالتقاء بمستشاري القبول في الجامعة والتعرف إلى الشهادات والتخصصات التي تطرحها ابتداء من اليوم وحتى 21 إبريل، وسيتمكن الطلبة وعائلاتهم من الالتقاء بممثلي الجامعة الأمريكية في الشارقة والمشاركة في نشاط واحد من أصل خمسة أنشطة ضمن اليوم المفتوح الافتراضي للجامعة الأمريكية في الشارقة وندواتها الشبكية والتي تستمر على مدى أشهر مايو ويونيو ويوليو، وقبل المواعيد النهائية للتسجيل في الفصل الدراسي المقبل.

ويقدم معرض يونيفر الافتراضي للتعليم العالي مكان لقاء افتراضي للطلبة لتعريفهم بالخيارات الجامعية المختلفة من منازلهم، وهو ما تهدف إليه أيضاً أنشطة اليوم المفتوح الافتراضي للجامعة الأمريكية في الشارقة والذي يعرف الطلبة وعائلاتهم بالحياة الطلابية الجامعية والفرص المتاحة لهم في الجامعة الأمريكية في الشارقة .