التربية تحقق رقماً قياسياً في عدد مرتادي الورش التدريبية خلال أسبوع الصحة والحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت وزارة التربية والتعلم في أسبوع الصحة والحياة رقماً قياسياً في عدد مرتادي الورش التدريبية وصل بإجمالي 18300 شخصاً، بواقع 6097 في ورشة السلوكيات الصحية للجهاز المناعي و5972 شخصاً في ورشة صحتك بيتك و6231 في ورشة الساعة البيولوجية و قدمت وزارة التربية والتعليم في أسبوع الصحة والحياة عدة ورش شيقة تسهم في إيجاد وعي صحي متطور بين الجميع وذلك من خلال توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على الصحة العامة وضرورة تعزيز مفهوم الحفاظ على الصحة لإرشاد وتثقيف المجتمع المحلي وتعريفه بالأسس السليمة للمحافظة على الصحة العامة علاوة على إعطاء الجميع فكرة شاملة عن كيفية التعرف على الأسس السليمة للتقليل من مخاطر العديد من الأمراض ومحاولة تجنبها بالطرق الصحية السليمة·

وتناولت ورشة السلوكيات الصحية للجهاز المناعي كيفية تجنب التوتر والسيطرة على الضغوط النفسية قبل أن تسيطر علينا والضغوط النفسية والتوتر طاعون العصر والقاتل الأول وأبطئ إيقاع حياتك يرتفع إيقاع سعادتك.

فيما تناولت ورشة صحتك بيتك أهمية التعرف على دور النشاط البدني كعامل وقائي من أمراض العصر المزمنة وأهمية التعرف على وصفة النشاط البدني لأمراض العصر المزمنة مثل السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وأمراض العظام وكذلك أهمية التعرف على أبعاد النشاط البدني المعززة للصحة. والورشة الثالثة بعنوان الساعة البيولوجية التي عالجت محاور انقلاب الساعة البيولوجية وتأثيره في الجسم وتأثير النوم على الجهاز العصبي وعمل الهرمونات ومعدل التمثيل الغذائي و تأثيره على جسم الإنسان و كيف نحسن من جودة النوم الليلي؟ وكذلك تناولت الورشة محور الساعة البيولوجية لتناول الماء و مؤشرات نقص السوائل في الجسم.