مجموعات «الواتس آب» تدعم التعلم عن بُعد

المصدر: (دبي ـ نورا الأمير )

تحولت مجموعات التواصل لذوي الطلبة على موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» إلى ساحات لتقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الذين يواجهون مشاكل في ولوج نظام التعلم عن بُعد، ضاربين بذلك أجمل صور التعاون والتعاضد، مؤكدين بأن نجاح العملية التعليمية وسير الفصل الدراسي يعتمد بشكل أساسي على تآزر بين أطراف العملية التعليمية «المعلم والطالب وولي الأمر».

وقالت ولية أمر تقود مجموعة الأمهات في صف ابنتها: تم توظيف تقنية «الواتس آب» بشكل متميز حيث تواصلت الأمهات فيه للحديث عن آلية الدخول إلى منصة التعلم وتم الشرح لمن يواجه صعوبة في ذلك، ومساعدته حتى انتهاء عملية التسجيل ومباشرة متابعة الدروس والواجبات داخل الفصول الافتراضية، وذكرت أن مجموعات الأهالي تشكل منصة مهمة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح دون إخراجها عن الهدف الأصلي الذي أنشئت من أجله.