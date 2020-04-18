«سوربون أبوظبي» تؤكد نجاح «العمل عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي أن نظام العمل عن بُعد، يسير بنجاح بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19). وأكدت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، على أهمية الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين في الجامعة من خلال تزويدهم بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعدهم على العمل من المنزل بشكل فعّال.

وقالت: «هدفنا يكمن في الحفاظ على بيئة آمنة لموظفينا في خضم هذا الوقت العصيب، وتزويدهم بجميع الأدوات اللازمة التي تضمن مستوى الإنتاجية المُتميّز وزيادة مستويات التحفيز».

وكانت جامعة السوربون أبوظبي قد عملت على توفير القنوات والمنصات الإلكترونية لضمان الكفاءة واستمرارية العمل، حيث نجحت إدارة التحوّل الرقمي والابتكار بإنشاء العديد من الدورات التدريبية لمحاكاة العمل على أرض الواقع، وتسهيل عملية العمل عن بُعد أمام الموظفين والإدارات. ومن جانبها، قالت شعاع العصار، مدير إدارة الموارد البشرية: «تعد سلامة موظفي الجامعة وسلامة المجتمع وكذلك الحفاظ على سير الأعمال في الجامعة أولويات قصوى وقيماً أساسية تلتزم بها إدارة الموارد البشرية تحت أي ظرف».