«التربية» تنظم جلسة «شركاء»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، أمس، جلسة «شركاء» وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

عقدت الجلسة تحت عنوان «منصة نهلة وناهل.. نقرأ..نسمع...نتعلم» وحظيت بإقبال لافت وتفاعل كبير من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين.

وتناولت الجلسة أهمية القراءة و«منصة نهلة وناهل» التي أتاحتها الوزارة للقراءة لدعم اللغة العربية وتفعيلها داخل منظومة «المدرسة الإماراتية».

وتضم المنصة العديد من القصص التي تصل إلى 1000 قصة كقصص الأنبياء وقصص علمية ومسلية وأخرى عن الحروف وعالم الحيوانات وغيرها، ويركز المنهاج المتبع في المنصة على المرح والتحفيز لإتقان اللغة.

وشارك في الجلسة الدكتور إبراهيم العموش، اختصاصي لغة عربية في وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد عبد ربه مختص من منصة نهلة وناهل.

واستعرض العموش أهمية ودور القراءة في بناء القدرات الذهنية و كيفية جعل القراءة عادة متأصلة لدى أبنائنا.

فيما استعرض محمد عبد ربه دور منصة نهلة وناهل في تعزيز الاهتمام باللغة العربية والخصائص والمزايا المتاحة وكيفية استخدامها والدخول إليها ودور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم ومراقبة إنجازهم.