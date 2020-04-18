طلبة الجامعة القاسمية يشيدون بنجاح التعلّم عن بُعد

المصدر: الشارقة - البيان

أكد طلاب وطالبات الجامعة القاسمية على ارتفاع تحصيلهم العلمي، ونجاح نظام التعلم عن بعد في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من تأثر كبير لجائحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويشيرون من خلال استطلاع آرائهم إلى انتظام المحاضرات وحضورهم المحاضرات التي أقيمت عن بعد، وتفاعلهم مع المقررات الأكاديمية بشكل سلس سهّل عليهم مواصلة العام الدراسي دون أدنى ارتباك.

وأشار عدد من الطلبة بأن العام الدارسي وفي ظل الإمكانات التي هيأتها الجامعة القاسمية من برامج إلكترونية حديثة وشاشات متطورة وشبكة إنترنت سريعة، علاوة على المحاضرات التفاعلية ونظم الامتحانات المتطور، ساهم من نجاح نظام التعلم عن بعد بشكل كبير، مؤكدين أن العام الدراسي 2019/2020م ناجح بامتياز وحقق أهدافه التعليمية، كما وأتاح لهم الإبداع في الاطلاع وبروز مواهبهم.

وأشار الطالب ديلشاد عبد المجيد من كلية الاقتصاد بالسنة الأولى، وهو من جهورية أوزبكستان، إلى أن الجامعة القاسمية ومنذ التحاق الطالب بالجامعة تكسبه مهارات التفاعل الإلكتروني مع الأساتذة وتلقي المحاضرات، لذا ومع توجهات الدولة بتفعيل نظام التعلم عن بعد استقبل الطلبة القرار بارتياح نظرا لارتباطهم الدائم بجهاز الحاسب الآلي في التعلم وفي متابعة المحاضرات وتسليم الواجبات.

ولفت إلى أنه ينتظم يوميا في المحاضرات الإلكترونية من الساعة الثامنة صباحا ليتلقى شروحا في خمس مواد يدرسها حاليا، مؤكدا أن مواد الجامعة يسهل تدريسها إلكترونياً كما في مادة السيرة النبوية.

فيما أكد الطالب جيبو يانج عبد الله من كلية الاتصال بالسنة الرابعة، وهو من جمهورية الصين، أن تجربة التعلم عن بعد في الجامعة القاسمية ليست بالجديدة، كون الجامعة تطبق هذا النظام منذ التحاق الطلبة وتدعوهم إلى التفاعل مع المحاضرات والمحاضرين بشكل إلكتروني، ويؤكد أنه وزملاءه يتلقون يوميا المحاضرات إلكترونياً من خلال برنامج (كانفس) الإلكتروني..

ورفع باسمه وباسم الطلبة الشكر إلى حاكم الشارقة إلى مكارمه الدائمة لطلبة الجامعة للتسهيل عليهم دراستهم في الجامعة لاسيما وهم من شتى أقطار العالم.

وأبدى الطالب عبيد إسماعيل من كلية الآداب قسم اللغة العربية السنة الرابعة، وهو من جمهورية الهند، ارتياحه التام من تطبيق نظام التعلم عن بعد بنسبة 100% في الجامعة القاسمية حفاظاً على سلامة الطلبة من التجمع جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأكد أن إدارة الجامعة وبتوجيهات من مدير الجامعة وفرت كافة التجهيزات وأتاحت المناخ المهيأ لاستفادة الطلبة من المحاضرات بشكل كبير، ووفرت البرامج الداعمة كما أن الأساتذة على تفاعل بشكل دائم مع الطلبة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، كما وأشاد بنظام الامتحانات الذي طبقته الجامعة مؤخراً وكان ناجحاً.