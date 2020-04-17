"جيمس التعليمية": على العائلات المتضررة التقدم للاستفادة من الدعم المالي

المصدر: دبي ـــ رحاب حلاوة

طالب أولياء أمور يدرس أبناؤهم في مدارس مجموعة جيمس التعليمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً "تويتر" بأن تشملهم التخفيضات والخصومات التي أكدت المجموعة انها ستتيحها لعدد من طلابها المتضررين وأسرهم نتيجة للظروف الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد ذوو طلبة أنهم نظموا حملة جمعت 15 الف توقيع للمطالبة بالحصول على خصومات لأبنائهم والاستفادة من التخفيضات التي أعلنت عنها المؤسسة ليستفيد منه 20 الف طالب.

وأضافوا أنهم تضرروا جراء خفض رواتبهم او فقدان وظائفهم، وقال مغرد عبر تويتر إنه فقد عمله ولديه طفلان في مدارس جيمس وكان المعيل الوحيد لأسرته، وتقدم لإدارة المدرسة، طالبا التخفيض حسب الاجراءات والشروط التي أعلنت عنها المدرسة مدعما اياها برسالة انهاء خدماته، مشيرا الى أنه تفاجأ برفض طلبه، وعليه قام بمراجعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للنظر في الأمر.

وتضمنت تغريدات أولياء أمور "أن تلك الفترة تحتاج الي تكاتف المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتخطى هذه الفترة وعلى المؤسسات التعليمية إذا اقرت خصم ان يشمل كافة الطلبة من دون انتقاء، وذلك لان الجميع يمر بظروف مختلفة عن السابقة".

وعبروا عن ثقتهم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ان تقف بجانبهم، وان تكون يدها هي العليا للوقوف مع ولي الامر والمؤسسات التعليمية في الوقت ذاته من دون التحامل على أي منهم.

وقالت مجموعة "جيمس للتعليم" للبيان: نحن على علم بالعريضة الإلكترونية المتعلقة بالحسومات على الرسوم المدرسية. وقد دعونا جميع العائلات المتضررة بأزمة "كوفيد-19" المتواصلة إلى التقدم بطلب الاستفادة من حزمة الدعم التي تتيح لأولياء أمور أكثر من 20 ألف طالب في مدارس "جيمس للتعليم" فرصة الحصول على الحسومات على الرسوم المدرسية، وهو عدد يمثل نسبة كبيرة من أولياء أمور طلابنا.

ونؤكد أيضاً مواصلة عملنا بانفتاح وشفافية، كما أننا ملتزمون بدعم عائلات "جيمس للتعليم" عبر منهجية عادلة. وسنواصل أيضاً استقبال طلبات أولياء الأمور الذين فقدوا جزءاً من دخلهم نتيجة أزمة "كوفيد-19"، وسنضمن في الوقت نفسه مواصلة تقديم التعليم عن بعد للطلاب وفقاً لأرقى مستويات الجودة.

تتمحور أولويتنا القصوى حالياً في ضمان استمرارية التعليم؛ وعلينا أن نأخذ بالحسبان حجم الجهود التي يبذلها كوادر المعلمين وفرق العمل الأكاديمية في مدارسنا، والذين يثبتون يوماً تلو الآخر تفانيهم الكبير في تخطي الحدود المألوفة لدعم طلابنا وعائلاتهم. ونشكر أيضاً أولياء الأمور على صبرهم وتفهمهم، ونثمن جهودهم في دعم تعليم أطفالهم في هذه الأوقات العصيبة.