معهد جامعة نيويورك يتيح متابعة ندواته عبر الإنترنت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إتاحته فرصة المشاهدة لقائمة قصيرة، تضم خمساً من ندواته الحوارية السابقة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود المعهد الرامية لدعم حملة #خلك_في_البيت والالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس «كورونا».

وتتنوع الندوات الحوارية، التي سيتم بثها عبر قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي على موقع «يوتيوب» بين غموض الفكاهة في السياسة المصرية، وتطور الصيد بالصقور والاكتشافات الفلكية.

وتضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة منها، وولي سوينكا، الكاتب الحائز جائزة نوبل في الأدب، وجيسيكا واينغار، أستاذة في الأنثروبولوجيا، جامعة نورث وسترن، ومحمد الكمدة، مؤسس الكمدة للصقور.

وتتضمن الندوات، حوار مع وولي سوينكا وهو كاتب وشاعر وناشط سياسي نيجيري حائز جائزة نوبل وولد عام 1934، ويركز سوينكا في هذه الندوة على الثقافة والتقاليد والإبداع والسلطة، بالإضافة إلى النشاطية والعملية الفنية وتناقش الندوة رؤية الكاتب للأدب والتقاليد، ومواطن الإبداع والقوة في كتاباته.

كما تتضمن السياسة المبهمة للفكاهة في مصر، وتتناول هذه الندوة موضوع الفكاهة والكوميديا في مصر في القرن الحادي والعشرين كونه شكلاً من أشكال العمل السياسي الثوري، وطريقة للتعبير الثقافي المهيمن الذي يعزز بعض التسلسلات الهرمية الاجتماعية.