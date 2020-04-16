"جيمس للتعليم " تدعم 20 ألف طالب خلال أزمة كورونا

المصدر: وام

أطلقت مجموعة "جيمس للتعليم" حزمة دعم تهدف إلى مساعدة العائلات المتضررة بشدة من أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" عبر توفير حسومات فورية ملموسة على الرسوم المدرسية للفصل الحالي يستفيد منها أكثر من 20 ألف طالب على امتداد شبكة مدارس المجموعة.

توفر حزمة الدعم إعفاء من رسوم الفصل الثالث لأولياء الأمور الذين فقدوا جزءا من دخلهم أو فقدوا وظائفهم أو أعمالهم الخاصة، أو تم منحهم إجازات غير مأجورة، وأصبحوا بالتالي يواجهون صعوبة في سداد الرسوم المدرسية خلال هذه الفترة.

وفي جميع الحالات، ستكون حزمة الدعم أعلى من الحسومات الشاملة التقليدية التي تقدمها المدارس الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبلغ نسبتها عادة ما بين 20%، و50% أو أكثر في بعض حالات التعسر القصوى.

وفي هذا السياق، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيمس للتعليم": "تلقت حزمة الدعم آلاف الطلبات من أولياء الأمور في غضون أيام قليلة، وتواصل فرق جيمس للتعليم عملها على مدار الساعة لمعالجة هذه الطلبات بأقصر وقت ممكن وإطلاع أولياء الأمور على نسبة الحسم التي سيستفيدون منها.

وتابع: وتستهدف المساعدة التي نقدمها أولياء الأمور الذين فقدوا جزءا من دخلهم أو فقدوا وظائفهم بالكامل، إضافة إلى أولياء الأمور الذين يعملون لحسابهم الخاص وتعطلت أعمالهم جراء الأزمة الحالية.. ونحن على ثقة بأن منهجيتنا الموجهة ستكون أكثر كفاءة وإنصافا في مساعدة الأسر الأشد تضررا وستتيح لنا إحداث فارق ملموس".