عبد اللطيف الشامسي لـ"البيان": هدفنا 5000 طالب وطالبة في تخصصات "العلوم الصحية"

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ"البيان"، عن الكليات وضعت خطة لرفع أعداد الطلبة الملتحقين بتخصصات العلوم الصحية ليصل عددهم إلى 5000 طالب وطالبة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن هناك 2300 طالبة وطالبة حاليا ملتحقين بـ 8 تخصصات في العلوم الصحية وهي التمريض وطب الطوارئ والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة الطبية وأنظمة المعلومات الصحية وعلوم البيطرة والخدمة الاجتماعية، وهذه التخصصات موزعة على 6 كليات بحسب الاحتياج المحلي لكل إمارة.

واشار إلى أنه باعتبار كليات التقنية العليا أكبر مؤسسات التعليم العالي بالدولة، فإن عدد الطلبة الملتحقين حاليا بهذه التخصصات يعتبر قليلا لذا عكفت الكليات على وضع خطة لزيادة أعداد الطلبة في هذه التخصصات المهمة ودعم القطاع الصحي، من أجل إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، والتي ظهرت أهميتها مع ظهور أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه الأزمة أوجبت تعزيز بنية تحتية متطورة في النظام الصحي، وإحداث طفرة كبيرة في تطوير وتحديث قطاع الرعاية الصحية على كافة المستويات، ومن أجل ذلك ستعمل كليات التقنية العليا على التركيز على تخصصي التمريض وطب الطوارئ مشيرا على ضرورة إعطاء مهنة التمريض المزيد من الاهتمام باعتبار أن قطاع التمريض يمثل شريحة كبيرة، ويؤدي العاملون فيه دور أساسي في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وأهمية تغيير ثقافة المجتمع ونظرته تجاه مهنة التمريض، وتشجيع أبناء الإمارات على الانخراط في هذه المهنة الإنسانية النبيلة.