مدير الجامعة البريطانية لـ«البيان»: نعتزم تفعيل الأندية الطلابية عن بعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي لـ«البيان» أن الجامعة تعتزم تفعيل الأندية الطلابية عن بعد من أجل تعزيز التواصل بين الطلبة، حيث تتيح لهم هذه الأندية الفرصة لممارسة أنشطة غير أكاديمية تساعدهم على الاندماج في المجتمع كما يتشاركون الاهتمامات نفسها، وتدعم كذلك فرصاً تطويرية غنية تسهم في فهم كيفية العمل من خلال جماعات، كما تساعد على صقل المهارات الطلابية وتعزيزها بطريقة عملية.

وقال إن الجامعة تعتزم كذلك عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث عن بعد من خلال برامج تراقب الطالب عبر كاميرا الحاسوب، لاسيما برامج البكالوريوس وبعض برامج الماجستير، مشيراً إلى أن المواد البحثية لن يختلف تقييمها كونها قائمة على تقديم مواد بحثية.

ولفت إلى استئناف الفصل الدراسي الثالث حيث التحق طلاب الدراسات العليا بالدراسة عن بعد مطلع الأسبوع الجاري، بينما سيلتحق طلاب البكالوريوس بالدارسة الأسبوع القادم.

وقال: في ظل التزام الجامعة بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصاً منها على صحة وسلامة طلابها وموظفيها فقد اتخذت الجامعة قراراً بأن يكون عمل الموظفين عن بعد بنسبة 100% بعد أن قامت بالتحقق من جاهزية موظفيها والكادر التدريسي لديها.