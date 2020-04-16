كلية الطب بجامعة الإمارات تعتمد المقابلات الافتراضية للمتقدمين الجدد

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية اعتماد المقابلات الشخصية الافتراضية، عوضاً عن المثول الشخصي للمقابلات، والتي تعد جزء لا يتجزأ من اختبارات القبول السنوية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج الطب البشري في الجامعة.

وأكدت الدكتورة علياء البواردي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، الأستاذ المشارك في قسم علم الأمراض بكلية الطب، استشاري علم الأمراض في مستشفى توام، أن هذه الخطوة جاءت حرصاً من إدارة الجامعة على سلامة المتقدمين من الطلبة والأساتذة الأطباء على حد سواء، في ظل ما يشهده العالم من جائحة كوفيد -19. وقد تم ذلك بالتنسيق مع المرشحين الجدد للعام الأكاديمي 2020/2021.

وأضافت تهدف المقابلات المتعددة إلى تقييم المهارات غير الأكاديمية للمتقدم، والتي تعد من ضروريات مزاولة المهنة الطبية مثل: التفكير الأخلاقي، ومهارة التواصل الفعال، والتفكير التحليلي، ومواجهة التحديات والتعاطف مع الآخر.

من جانه أشار الدكتور طالب المنصوري، مساعد العميد للشؤون السريرية، الأستاذ المساعد في قسم الأشعة واستشاري أشعة الأعصاب وقسطرة المخ في مستشفى توام إلى نجاح التجربة الأولى للمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين، وأوضح أنه لا بد من إجراء هذه الخطوة الآن حتى يستطيع الطلبة من تحديد مسارات التحاقهم بالجامعة، حيث يتم إجراء هذه المقابلات كل عام في هذا الوقت لعدد يفوق 300طالب وطالبة.

وأضاف قائلا: "بهذه الخطوة نكون قد حرصنا على سلامة الطلبة وعدم تأخيرهم عن تحديد رغبات الالتحاق بالجامعة، ولقد نجحنا في التجربة الأولى بمقابلة 10 من الطلبة، والتي أثبتت كفائتها وفعاليتها بذات مستوى المقابلة عند حضورهم شخصياً".

وتعتبر المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى كليات الطب، بأنها نظام اختبار معتمد في العديد من كليات الطب العالمية، حيث يعد القبول النهائي في الكلية تنافسيا ومرتكزا على نسبة الثانوية العامة –الصف الثاني عشر-للمتقدمين، إلى جانب أدائهم في المقابلات الشخصية واختبارات الإمسات في اللغة الإنجليزية والأحياء أو الكيمياء، كما هو موضح على الموقع الإلكتروني لكلية الطب والعلوم الصحية.