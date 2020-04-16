إطلاق «صفي شغفي» عن بعد لتعزيز استراتيجيات التعلم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكدت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان» أن الوزارة أطلقت برنامج «صفي شغفي» عن بعد، وتوفر فرصاً تطوعية لجميع الراغبين بالانضمام للمبادرة للتطوع لدعم الفريق التقني في التعلم عن بعد.

وأوضحت أن برنامج صفي شغفي أطلق عبر المنصة الإلكترونية Learning curve، ويقدم استراتيجيات تعلّم تساعد المعلمين على وضع أهداف واضحة ومحددة، بما يتناسب مع المعايير العالمية المطلوبة، ومشاركة هذه الأهداف مع الطلبة، لمعرفة الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف المرجوة، ويعرض برنامج صفي شغفي خمس فيديوهات توضيحية حول الاستراتيجيات العامة 3 للتعلم عن بعد.

إثراء

وقالت إن «صفي شغفي» يعد برنامجاً إثرائياً يتضمن استراتيجيات تدريس وتقويم وأنشطة تهيئة حافزة وأنشطة للإدارة الصفية، واستراتيجيات تخصصية في اللغة العربية والرياضيات، تُقدم للمعلم عن طريق ورشات إلكترونية مصورة تشرح الاستراتيجية وآلية تطبيقها مع استعراض مواقف صفية من الميدان، تنفذ من معلمين مختارين مدربين عليها.

ويهدف البرنامج لرفع كفاءة المعلمين داخل الغرفة الصفية في «المدرسة الافتراضية» باستخدام الأساليب والطرق التربوية الحديثة بحيث يتعرف المعلم إلى أهم استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة وآلية تطبيقها بالإضافة إلى تميز الاستراتيجية المناسبة لموضوع الدرس.

ويقدم برنامج «صفي شغفي» مجموعة من الاستراتيجيات التربوية للتدريس، على شكل فيديوهات تطبيقية مع شرح وافٍ لكل استراتيجية وأمثلة واقعية من «المدرسة الإماراتية» يطبقها معلمو ومعلمات ذوو خبرة على المنصة الإلكترونية تعرض بشكل ورشات إلكترونية يتبعها اختبار تقييمي بعد حضور المعلمين لمجموعة الفيديوهات على المنصة الإلكترونية .

وهي منصة تدريب إلكترونية تهدف إلى تسهيل بيئة التدريب وتزويد كل من المتدربين والمدربين بالإمكانيات اللازمة لتسيير عملية الالتحاق بالمسارات والدورات التدريبية المختلفة وإتمامها بنجاح وذلك من خلال مجموعة من الإمكانيات المتاحة من خلال أقسام النظام.

كفاءة

وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة المعلم وإثراء خبراته، وتطوير مهارات القرن الواحد والعشرين، وتزويد المعلم بوسائل وأساليب حديثة لإدارة الحصة الدراسية، وتحويل المعلم من دوره التقليدي إلى دور الموجه والميسر للعملية التعليمية، وتفعيل التدريب الإلكتروني في السياق التربوي، واستثمار الموارد المتاحة، والعمل على زيادة مخزون المحتوى الإلكتروني، ورفع جودة التدريب.

بالإضافة إلى أتمتة تقييم البرامج التدريبية ورفع نسبة التواصل بين المتدربين والمدرب، فضلاً عن عرض مجموعة كبيرة من البرامج التربوية والتخصصية والتقنية والإثرائية.

ويعرض برنامج صفي شغفي الاستراتيجيات العامة 3 للتعلم عن بعد 5 استراتيجيات وهي بيكس وشجرة المشكلات، وملخصات العمودين وخماسية لماذا، والقرص الدوار، وكل استراتيجية توضح آلية التطبيق في الغرفة الصفية.