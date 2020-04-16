1700 فيلم تعليمي في منصة Twig

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة Twig لدعم وتعزيز عملية التعلم والتعليم في المدرسة الإماراتية، وTwig من المنصات التعليمية الموثوق بها والمعتمدة لتقديم نظام أساسي في التعلم عن بعد لتحسين تعلم الطلبة وتوفر هذه المنصة العديد من المصادر التعليمية الخاصة بمواد العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والجغرافيا لمختلف المراحل الدراسية.

موضوعات

وتوفر منصة Twig أكثر من 1700 فيلم تعليمي تغطي موضوعات مواد العلوم (الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الأرض) والجغرافيا والرياضيات، بينهم 300 مقطع باللغة الإنجليزية و750 باللغة العربية.

كما توفر أكثر من 150 من الحزم للموارد التعليمية وأكثر من 130 خطة لدروس الرياضيات، وتقدم المنصة محتوى تعليمياً قائماً على التعليم التفاعلي ومرتبطاً بالعالم الحقيقي، يساهم في تطوير مهارات التفكير الناقد.

ميزات

وتحتوي منصة Twig على عدة ميزات ومنها ارتباط محتويات المنصة والمادة الدراسية بالعالم الحقيقي. وتبسيط المفاهيم العلمية الصعبة وتفعيل التعلم النشط من خلال المناقشات الصفية. كما تحافظ على بقاء تركيز وانجذاب الطلبة للدرس، وكذلك تربط المنهاج الوطني بالمناهج العلمية وأفضل الممارسات، وتحتوي المنصة على عدة أنواع من الأفلام ومنها أفلام المناهج.