الوزارة توجّه المدارس لاستكمال اعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

وجهت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الحكومية، أمس، باستكمال رصد واعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

وذلك لاستكمال رصد درجات التقييم المستمر واعتمادها، على أن يتم منح الطالب الدرجة نفسها التي حصل عليها في التقييم المستمر في المواد التي لها امتحان نهاية فصل، سواء كان تحريرياً أو عملياً، وذلك بالنسبة للمدارس التي لم تقم بعمل اختبار للطلبة قبل منح إجازة الربيع والبدء في التعلم عن بعد. جاء ذلك في تعميم عممته إدارات المدارس على المعلمين ليستكملوا احتساب الدرجات.

وأكدت الوزارة في التعميم أنه بعد الانتهاء من رصد درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي لها امتحان يتم اعتماد الدرجات المرصودة بعد التأكد من صحتها، ويطبق هذا الإجراء على الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، ولجميع المواد بما فيها مادة السلوك.