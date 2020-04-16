إرشادات نفسية «أونلاين» لطلبة جامعة زايد

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جامعة زايد خدمات إرشادية نفسية «أونلاين» للطلبة والأساتذة والموظفين، وقالت الدكتورة هند الرستماني مساعدة نائب مدير الجامعة – عمادة شؤون الطلبة بالإنابة، إن هذه الخطوة تستهدف إشاعة الطمأنينة والراحة النفسية في مجتمع جامعة زايد، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تقدم أسبوعياً وستشمل جلسات واستشارات ونصائح صحية مستقاة من مصادر معرفية وخبرات متطورة.

ويعمل مركز الإرشاد الطلابي وفق رؤية الجامعة في إعداد جيل من الخريجين الناجحين الذين يبقون دائماً زخماً نابضاً ونشطاً في مجتمعها. وأشارت إلى حرص مركز الإرشاد الطلابي على دعم المقاربة الجديدة التي تنتهجها جامعة زايد في التحول بتجربة التعليم والتعلم كلياً من الحرم الجامعي إلى شاشة الكمبيوتر.

موضحة أن «خدمات الإرشاد تقدم لجميع الطلبة جنباً إلى جنب مع بدائل أخرى لأولئك الذين لن يكون بمقدورهم حضور جلسات الأونلاين في أوقاتها»، مشيرة إلى أن خدمات المركز ستمتد لتشمل أيضاً أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من خلال تطوير موارد وآليات ملائمة لتوعيتهم ودعمهم.

وأضافت أن مركز الإرشاد الطلابي قد جهز فريقاً للدعم الأونلاين من الاستشاريين الخبراء يضم ثلاثة في أبوظبي واثنين في دبي يعملون جنباً إلى جنب مع مديرة إدارة المركز، منوهة بأنهم يتمتعون بخبرات سيكولوجية تخصصية، وهم دأبوا على القيام بهذه المهام بشكل اعتيادي ضمن واجباتهم الوظيفية في الجامعة، كما أنهم يقومون باستمرار بتقديم الدعم والتوعية لأعضاء مجتمع الجامعة في جلسات منفردة لتلبية احتياجات الكليات والأقسام الداخلية.