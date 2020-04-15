جامعة زايد تقدم خدمات إرشادية "أونلاين" لطلابها وكوادرها الإدارية والتدريسية

المصدر: وام

أطلقت جامعة زايد خدمات إرشادية جديدة "أونلاين" لطلابها وكوادرها الإدارية والتدريسية وذلك مع تطبيقها منظومة التعلم عن بعد.

وقالت الدكتورة هند الرستماني مساعدة نائب مدير الجامعة – عمادة شؤون الطلبة بالإنابة إن هذه الخدمات تقدم أسبوعياً وستشمل جلسات واستشارات ونصائح صحية مستقاة من مصادر معرفية وخبرات متطورة.

واشارت الى اننا نعمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على تقديم خدمات وبرامج أونلاين مبتكرة لدعم الطلبة في إطار التزامنا بتيسير سبل المعرفة لمجتمع جامعة زايد في هذه الظروف المتغيرة.

وأكدت حرص مركز الإرشاد الطلابي على دعم المقاربة الجديدة التي تنتهجها جامعة زايد في التحول بتجربة التعليم والتعلم كلياً من الحرم الجامعي إلى شاشة الكمبيوتر ..موضحة أن "خدمات الإرشاد تقدم لجميع الطلبة جنباً إلى جنب مع بدائل أخرى لأولئك الذين لن يكون بمقدورهم حضور جلسات الأونلاين في أوقاتها".

ولفتت إلى أن خدمات المركز تشمل أيضاً أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من خلال تطوير موارد وآليات ملائمة لتوعيتهم ودعمهم.

وأوضحت ان مركز الإرشاد الطلابي جهز فريقاً للدعم الأون لاين يضم استشاريين وخبراء يعملون جنباً إلى جنب مع مديرة إدارة المركز.

واضافت انهم يتمتعون بخبرات تخصصية ودأبوا على القيام بهذه المهام بشكل اعتيادي ضمن واجباتهم الوظيفية في الجامعة كما أنهم يقومون باستمرار بتقديم الدعم والتوعية لأعضاء مجتمع الجامعة في جلسات منفردة لتلبية احتياجات الكليات والأقسام الداخلية.