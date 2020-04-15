البيان تنفرد بنشر آليات وضوابط المهام والواجبات في "التعلم عن بعد"

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت ‏وزارة التربية والتعليم آلية ضوابط المهام والواجبات في التعلم الذكي، و ‏وحددت ضوابط ومهام للحصص الدراسية في كافة الحلقات الدراسية، وحددت ثلاث إرشادات للمعلمين تستهدف كافة طلبة المراحل الدراسية وهي توفير مهام إلكترونية يمكن استكملها مباشرة دون الحاجة إلى تنزيل الملف أو طباعته ومنح الطالب وقتاً كافياً لاستكمال المهام والواجبات والتنسيق مع المواد الأخرى لمراعاة عدم تكليف الطالب بعدة مهام في نفس اليوم والتي تتطلب مجهودا ‏كبيراً من الطالب وولي الأمر في حالة حاجة الطالب للدعم.

وشددت الوزارة على عدم تكليف الطالب بعمل المجسمات أو المشاريع وعدم تكليف الطالب بمهام تتطلب أدوات أو معدات غير متوفرة في المنزل وعدم تكليف الطالب بمهام على صورة ملف PDF وعدم تكليف الطالب بطابعة الأوراق.

وحددت ‏الوزارة في الدليل الإرشادي الذي حصلت" ‏البيان" على نسخة منه و انفردت بنشره، 7 ضوابط ‏ومهام للحصص الدراسية في الحلقة الأولى : وهي أولاً ‏لا يتم تكليف الطالب في الحلقة الأولى في أي واجب ويتوجب على الطالب فقط استكمال المهام الأساسية المتعلقة بالدرس لقياس مدى فهمك في مخرجات التعلم وذلك في عدة حالات منها غياب الطالب، و انقطاع الطالب عن البث المباشر لأسباب تقنية او أي أسباب أخرى وعدم تمكن المعلم من استكمال المهم خلال الحصة والمهام المخصصة لحصص التعلم عن بعد المتزامن وفق الجدول المدرسي و المهام المخصصة لحصص التعلم الذاتي.

كما حددت الوزارة 8 أسئلة يجب ‏تجنبها لطلبة الحلقة الأولى في التعلم عن بعد، وهي مهام تتطلب تنزيل الملفات ومهام إضافة نص على الملفات ومهام تتطلب الرسم أو الكتابة بالقلم الإلكتروني أوتصوير وتحميل الملفات او تصوير مقاطع فيديو وتحملها او كتابة جملة طويلة سواء باللغتين العربية والإنجليزية ومهام طباعة الأوراق.

وأكد الدليل على أهمية عدم تجاوز عدد المهام لكل حصة دراسية ثلاثة مهام، ويجب أن تغطي هذه المهام مخرجات التعلم وأن يحرص المعلم على منح الطلبة فرصة كافية لاستكمالها خلال الحصة الدراسية المخصصة في الجدول، ويجب استخدام منصة واحدة فقط للمهام وتجنب تشتيت الطالب بالتنقل وحل المهام في عدة منصات أي يجب على جميع المعلمين استخدام المنصة Microsoft ‏ للحصص المباشرة، ‏بالإضافة إلى منصة واحدة للمهام ( lms أو alf) ، ‏على أن يتم تصميم المهام الإلكترونية من خلال أنماط الأسئلة المتاحة في منصة (lms) لا يتمكن الطالب من حلها مباشرة دون الحاجة إلى دعم ولي الأمر أمثلة لمهاجم تناسب طلبت الحلقة الأولى مثلا التوصيل والاختيار من متعدد مدعومة بالصور التي تسهل عليها عملية الحل.

وأوضح الدليل ضمن ضوابط و مهام الحصص الدراسية ‏للحلقة الأولى ضرورة الحرص على إعداد مهام تدعم الطالب في فهم مخرجات التعلم أو قياس المقدرة المعرفية للطالب، ومن ثم التركيز على الأولويات نتيجة لتقليص عدد الحصص والمدة الزمنية للحصة بسبب الظروف الراهنة ويجب على المعلم التشخيص الجيد لاستثمار هذا الوقت في التركيز على مدى تحقيق الطالب تقدم في فهم المخرجات، فضلا عن ‏عدم تحديد التوقيت الزمني لإنهاء المهمة او الواجب فيما نص الدليل على ترك المدة مفتوحة للطالب للتدريب عليها وإعادته وفق رغبته.