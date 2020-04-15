كيف تجعل القراءة عادة يومية ومحببة عند أطفالك؟

المصدر: البيان الإلكتروني

توجه دار "كلمات"، المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ"مجموعة كلمات"، مجموعة من النصائح والخطوات لجعل القراءة عملية ممتعة أثناء وجود الأطفال في المنزل، بما ينعكس على صحتهم النفسية ويقوي الروابط الأسرية والعاطفية بين الطفل ووالديه، ويرفع من مهارات الاتصال والتعبير، فضلاً عن تطوير شخصيته وجعله مستعداً لتجارب جديدة يستمدها من مجريات قصصية عديدة واحتمالات مختلفة يمكن أن يطبقها في حياته العملية.

1. اختاروا مكاناً خاصاً في البيت للقراءة

تدعو دار "كلمات" الأهالي إلى تخصيص الوقت والمكان المناسبَين للقراءة في البيت وبشكل يومي، بحيث يكون المكان مريحاً وهادئ، ويحب الأطفال الجلوس به، بعيداً عن الإزعاج أو أي نوع من الضوضاء، لتصبح القراءة طقس يومي وعادة إيجابية مفيدة في حياتهم.

2. إقرأوا الكتاب قبل الجلوس مع طفلكم

تنصح "كلمات" الأهل على التعرف على محتوى القصة أو الكتاب قبل الجلوس مع صغاركم، ليتكون لديكم تصور واضح عنها، وما تحمله من أحداث، مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة قراءتها بأسلوب تمثيلي وشيق مع تغيير في نبرة الصوت مع الشخصيات والأحداث المختلفة، لجذب الأطفال وإمتاع حواسهم.

3. اجعلوا أطفالكم يختارون كتبهم

اجعلوا أطفالكم يختارون الكتب التي يودون قراءتها، حيث تقدم "كلمات" العديد من القصص والكتب المخصصة للفئة العمرية (0-12 سنة) والتي يمكن شراؤها من الموقع الإلكتروني www.kalimatgroup.ae والحصول عليها عبر خدمة التوصيل المجانية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

4. ناقشوا غلاف الكتاب قبل قراءته

تدعو الدار الأهل لمناقشة غلاف الكتاب مع الأطفال قبل البدء بقراءته والاستماع إلى تصورهم عن القصة وأحداثها، وتتيح دار كلمات للأهل العديد من الخيارات الجاذبة والمفعمة بالرسومات والألوان النابضة بالحياة، وقد تكون هذه أيضاً فرصة لتعريف الأطفال على أسماء الكتاب والرسامين.

5. ناقشوا محتوى الكتب مع أطفالكم

تؤكد الدار على ضرورة مناقشة الأهل محتوى الكتاب مع أطفالهم وأخذ آرائهم بمجريات وأحداث القصة، وأخذ انطباعاتهم حولها مما يعطي فكرة للأهل عن كيفية تشكل الانطباعات لدى الأطفال وكيف يفكرون ويتعاملون مع الأمور المختلفة، وقد يلفت انتباهكم هذا التمرين إلى أمر جديد يصبح من المهم التعامل معه.

6. اجعلوا أطفالكم يرسمون بعد قراءة القصة لهم

تنصح "كلمات" بجعل الأطفال يرسمون بعد قراءة القصة، فالقراءة تفتح أذهان الأطفال والورقة تقدم لهم مساحة للتعبير عن الذات واستخدام الألوان بشكل إبداعي.

7. أعطوا أطفالكم دور راوي القصة

كثيراً ما يحب الأطفال أن تنقلب الأدوار، ويمارسوا هم دور الأهل، فذلك يشعرهم بالثقة والمسؤولية ويحفز فيهم الكثير من القدرات والمواهب، ولذلك تدعو دار " كلمات" الأهل إعطاء أطفالهم دور راوي القصة ، مما ينمي مهارات التواصل لديهم ويطور لديهم شخصية ذات حضور مميز في المستقبل.