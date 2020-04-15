مسابقة الهاكاثون تبتكر حلولاً للحد من آثار «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافتها للنسخة التاسعة من مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية لعام 2020 لإفادة المجتمع في العالم العربي، لأول مرة عبر الإنترنت في الفترة الممتدة بين 16 حتى 19 أبريل الجاري.

وتسعى هذه النسخة نحو إيجاد حلول للحد من الآثار والتحديات العالمية التي سببها انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بمشاركة نخبة من الطلبة المتفوقين في مجال البرمجة الحاسوبية من مختلف أنحاء العالم. وتستقطب المسابقة هذا العام أكثر من 120 من أهم الحكام والمشرفين وأبرز المواهب الطلابية من حول العالم، لابتكار تطبيقات ذكية تعالج المشكلات في عدد من المجالات المتأثرة بانتشار فيروس «كوفيد – 19»، مثل الصحة والتعليم والسينما والموسيقى والأعمال والعلوم، وذلك بهدف خدمة المجتمع.