جامعة أبوظبي توظف المحاكاة والواقع الافتراضي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

دشنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عدداً من التقنيات والأدوات والاستراتيجيات التي تعزز من التعلم عن بُعد وتضمن تكييف طرق وأساليب التعليم لتغطي الشق العملي من عملية تدريس البرامج الهندسية.

حيث تعتمد البرامج الهندسية اعتماداً كبيراً على الرياضيات والعلوم التطبيقية، وتركز بالدرجة الأولى على تعزيز اكتساب المهارات العملية. وتسهم التكنولوجيا المتاحة للتعلم عن بعد في جامعة أبوظبي في تغطية الجانب العملي عبر التركيز على المشاريع واستخدام المحاكاة عالية الدقة للأنظمة الهندسية المعقدة، وترتكز عملية تقييم الجانب العملي وفق نظام التعلم عن بعد على المشاريع وتقارير المختبرات المقدمة من خلال تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي، وتقوم كلية الهندسة بأخذ آراء الطلبة لضمان مواءمة هذه التقنيات مع احتياجاتهم، ويجري تكييف استراتيجيات التقييم وأدواته لتتناسب مع التعلم عن بعد إلى جانب ضمان حصول الهيئة التدريسية على تدريب مكثف على استخدام هذه الأدوات والاستراتيجيات الجديدة للتقييم.