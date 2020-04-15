جامعة زايد تعتمد آلية جديدة لاحتساب المعدل التراكمي للطلبة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة زايد عن بدء تطبيق آلية جديدة كتصنيف خاص للدورات في الفصل الدراسي الربيعي لعام 2020، لضمان عدم تأثر المعدل التراكمي للطلبة سلباً، واعتماد الوضع الأكاديمي لنهاية الفصل الدراسي الأول كمرجع أساسي في تقييمهم مع نهاية الفصل الجاري.

وأكدت الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، أن الجامعة وضعت خططاً وإجراءات من شأنها أن تساعد في جعل رحلة التعلم عن بعد أكثر سلاسة وبما يتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم.

موضحة أنه سيتم تطبيق الآلية التي تبناها عدد من مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الطيبة على المستويين الإقليمي والعالمي، على كافة الطلبة الجامعيين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بهدف دعمهم وتفادي تدني معدلاتهم التراكمية التي حققوها في الفصل الدراسي الأول وضمان تخرجهم في الموعد المحدد.

وأضافت: التزاماً بمعايير الاعتماد الأكاديمي من قبل منظمة الولايات الوسطى للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو اعتراف أكاديمي رفيع للجامعة، تبنت جامعة زايد آلية «ناجح/‏ غير ناجح» كأفضل وسيلة للمضي قدماً خلال فصل الربيع 2020.