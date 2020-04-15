حصر الواجبات المدرسية في بوابة التعلم الذكي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حصر أداء الواجبات المدرسية عبر بوابة التعلم الذكي فقط من دون الحاجة للقيام بطباعة أوراق عمل أو تصميم مجسمات تعليمية.

وذلك ضمن خططها للارتقاء بأداء الطلبة عبر منظومة التعلم عن بعد وحرصاً منها على سلامتهم وتجاوباً مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة. وأوضحت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أن الهدف من هذا الإجراء توجيه طاقات الطلبة واستثمارها عبر بوابة التعلم الذكي التي تضمن بما تتمتع به من خصائص تعليمية قيام الطلبة بواجباتهم المدرسية على أتم وجه، وتقليل احتكاك الطلبة بالبيئة الخارجية.